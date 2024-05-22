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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 1, №1 - Львов (733920) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
490,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
554,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
495,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
495,40 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
597,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 16-А
Всего: упаковка (1)
495,15 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Солотвин, ул. Грушевского Михаила, 18
Всего: упаковка (1)
598,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8/1
Всего: упаковка (3)
495,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 55
Всего: упаковка (1)
455,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (2)
495,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (2)
554,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
495,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
390,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 95
Всего: упаковка (1)
554,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (2)
603,00
Экономия: -39,20 грн
563,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом