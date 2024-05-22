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БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛЕННОГО СУСТАВА 3052, размер 5 черный, №1 - Харьков (724103) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1676,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1676,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1683,67 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
1673,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
1685,71 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1671,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
1673,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кашперовка, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
1677,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
1688,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1104,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
1649,90 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1285,17 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Маневичи, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1267,68 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
Всего: упаковка (1)
1267,68 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 8
Всего: упаковка (1)
1002,13 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Рожище, ул. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
1267,68 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1102,34 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 10
Всего: упаковка (1)
1258,19 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Любомль, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
1102,34 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (2)
1671,00 грн