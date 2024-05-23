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БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛЕННОГО СУСТАВА 3052, размер 4 черный, №1 - Запорожье (724102) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1667,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1684,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1704,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1668,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Байраковского Академика, 70
Всего: упаковка (1)
1675,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1675,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
1687,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
1691,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
1678,17 грн
Житомирлики
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1334,24 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1285,17 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
Всего: упаковка (1)
1002,13 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 34
Всего: упаковка (1)
1304,81 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 13
Всего: упаковка (1)
1267,68 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:15
Луцк, ул. Кравчука, 38
Всего: упаковка (1)
1304,81 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1314,59 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 8
Всего: упаковка (1)
1304,81 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
Всего: упаковка (1)
1314,59 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
Всего: упаковка (1)
1244,67 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
1267,68 грн