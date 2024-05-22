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БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛЕННОГО СУСТАВА 3052, размер 3 черный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (724101) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1679,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1682,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
1685,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
1680,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1687,76 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 13:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1479,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1710,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (1)
1670,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1690,87 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Нетишин, просп. Независимости, 22-Б
Всего: упаковка (1)
1479,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1315,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
1316,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
1315,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1479,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
1649,90 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1334,24 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
1502,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (2)
1529,20 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
Всего: упаковка (1)
1304,81 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1285,17 грн