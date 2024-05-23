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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 7 50-54, №1 - Запорожье (414478) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
106,53
Экономия: -10,43 грн
96,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (2)
111,45
Экономия: -11,33 грн
100,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -10,12 грн
90,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: упаковка (1)
123,99
Экономия: -34,39 грн
89,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
98,50
Экономия: -8,90 грн
89,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -14,90 грн
89,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -21,90 грн
89,60 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -37,00 грн
93,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
102,81
Экономия: -12,95 грн
89,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
113,19
Экономия: -20,74 грн
92,45 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -7,20 грн
88,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -37,00 грн
93,00 грн