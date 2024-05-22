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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 6 46-50, №1 - Днепр (Днепропетровск) (414477) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
114,66
Экономия: -13,71 грн
100,95 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -10,12 грн
90,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
Всего: упаковка (1)
116,65
Экономия: -11,37 грн
105,28 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
151,50
Экономия: -32,81 грн
118,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Воронеж, ул. Киевская, 4-Б
Всего: упаковка (1)
87,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
143,00
Экономия: -41,69 грн
101,31 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
155,50
Экономия: -36,81 грн
118,69 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
109,30
Экономия: -13,77 грн
95,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -37,00 грн
93,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
130,50
Экономия: -37,50 грн
93,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
105,44
Экономия: -7,91 грн
97,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
101,01
Экономия: -9,91 грн
91,10 грн