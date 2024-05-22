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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 5 42-46, №1 - Львов (414476) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
107,50
Экономия: -3,22 грн
104,28 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -19,59 грн
90,91 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
106,84
Экономия: -8,01 грн
98,83 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (2)
110,00 грн