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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА размер 3 36-39, №1 - Киев (414474) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
130,00
Экономия: -37,00 грн
93,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
164,80
Экономия: -48,32 грн
116,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (4)
149,30
Экономия: -43,80 грн
105,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
109,14
Экономия: -16,69 грн
92,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
124,87
Экономия: -14,89 грн
109,98 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
134,80
Экономия: -39,53 грн
95,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (3)
141,90
Экономия: -41,63 грн
100,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -37,00 грн
93,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
117,00 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (2)
103,99
Экономия: -15,16 грн
88,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Семеновка, ул. Самойловича, 2
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -37,16 грн
88,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (1)
111,17
Экономия: -6,94 грн
104,23 грн