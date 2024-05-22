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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА СОГРЕВАЮЩИЙ размер 7, №1 - Киев (408691) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -41,12 грн
108,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
154,10
Экономия: -45,22 грн
108,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
154,10
Экономия: -45,22 грн
108,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
154,10
Экономия: -45,22 грн
108,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -42,25 грн
107,75 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
105,50 грн
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