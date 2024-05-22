К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3 Всего: упаковка (1) 154,10 Экономия: -45,22 грн 108,88 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36 Всего: упаковка (1) 154,10 Экономия: -45,22 грн 108,88 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 15 Всего: упаковка (1) 154,10 Экономия: -45,22 грн 108,88 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Владимирская, 51/53 Всего: упаковка (1) 150,00 Экономия: -41,12 грн 108,88 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60 Всего: упаковка (1) 150,00 Экономия: -42,25 грн 107,75 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 19-А Всего: упаковка (1) 105,50 грн