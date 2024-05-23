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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 4 серый, №1 - Одесса (371738) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
566,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
566,50 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
566,50 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
490,05
Экономия: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн