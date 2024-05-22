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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 4 серый, №1 - Киев (371738) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
490,05
Экономия: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (1)
383,25
Экономия: -11,50 грн
371,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гната Юры, 20
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн