Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВАЦены в аптеках

БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА 3022, размер 3 серый, №1 - Запорожье (371736) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
563,55
Экономия: -16,91 грн
546,64 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
566,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
566,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (2)
566,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
515,50 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (4)
566,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
490,05
Экономия: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (2)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
612,85
Экономия: -18,39 грн
594,46 грн