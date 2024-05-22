Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ 2035, размер 5 пупочный, серый, №1 - Харьков (418131) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
958,21 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
958,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
969,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
958,58 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
962,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
964,05 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
962,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
961,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
959,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
968,63 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
970,53 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
963,72 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
968,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
964,63 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
961,94 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
957,27 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
965,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
965,52 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Зачепиловка, ул. Центральная, 42
Всего: упаковка (2)
961,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
963,00 грн