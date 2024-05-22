К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А Всего: упаковка (1) 229,20 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16 Всего: упаковка (1) 216,40 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Сокольники, ул. Стрыйская, 20 Всего: упаковка (2) 230,00 грн