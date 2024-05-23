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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный S/M, №1 - Запорожье (526300) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
286,34
Экономия: -51,53 грн
234,81 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
270,06
Экономия: -22,85 грн
247,21 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
302,96
Экономия: -38,70 грн
264,26 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
269,30
Экономия: -23,39 грн
245,91 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
259,91
Экономия: -23,85 грн
236,06 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
289,19
Экономия: -34,13 грн
255,06 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
294,40
Экономия: -58,40 грн
236,00 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
265,05
Экономия: -25,99 грн
239,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
272,40
Экономия: -35,95 грн
236,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
276,20
Экономия: -36,80 грн
239,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
288,86
Экономия: -29,70 грн
259,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
299,73
Экономия: -25,74 грн
273,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
299,44
Экономия: -27,74 грн
271,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
297,67
Экономия: -32,57 грн
265,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
275,39
Экономия: -29,91 грн
245,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
299,10
Экономия: -18,53 грн
280,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
300,76
Экономия: -21,62 грн
279,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
303,70
Экономия: -32,00 грн
271,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
257,81
Экономия: -22,27 грн
235,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
278,52
Экономия: -42,07 грн
236,45 грн