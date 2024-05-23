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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный L/XL, №1 - Запорожье (526299) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
300,76
Экономия: -21,62 грн
279,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
266,88
Экономия: -29,81 грн
237,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
304,82
Экономия: -33,12 грн
271,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
304,51
Экономия: -35,68 грн
268,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 54 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
299,79
Экономия: -34,69 грн
265,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
294,56
Экономия: -58,56 грн
236,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
294,87
Экономия: -25,51 грн
269,36 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
275,39
Экономия: -23,76 грн
251,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
277,24
Экономия: -24,31 грн
252,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (1)
279,50
Экономия: -42,06 грн
237,44 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
296,47
Экономия: -22,48 грн
273,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
297,58
Экономия: -42,47 грн
255,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
296,70
Экономия: -30,15 грн
266,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
296,44
Экономия: -29,89 грн
266,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
300,42
Экономия: -33,63 грн
266,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
302,62
Экономия: -24,38 грн
278,24 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
115,26
Экономия: -10,39 грн
104,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
302,07
Экономия: -52,39 грн
249,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
305,68
Экономия: -26,54 грн
279,14 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
188,87
Экономия: -14,57 грн
174,30 грн