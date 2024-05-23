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pH5 Средство для мытья рук без пересушивания для сухой и чувствительной кожи 250 мл - Запорожье (663072) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
232,73
Экономия: -13,03 грн
219,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
395,23
Экономия: -34,33 грн
360,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
228,55
Экономия: -8,85 грн
219,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
305,16 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
407,07
Экономия: -61,83 грн
345,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
327,81
Экономия: -21,10 грн
306,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
397,21
Экономия: -55,03 грн
342,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (2)
320,42
Экономия: -13,71 грн
306,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
395,92
Экономия: -56,79 грн
339,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
349,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
453,11
Экономия: -78,59 грн
374,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
368,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
298,52
Экономия: -12,61 грн
285,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
384,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
370,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
213,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
366,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (1)
292,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
Всего: упаковка (1)
323,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
317,29
Экономия: -10,58 грн
306,71 грн