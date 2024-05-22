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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для женщин размер M/L, №10 - Киев (714167) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
214,03
Экономия: -7,48 грн
206,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
Всего: упаковка (1)
197,57
Экономия: -10,57 грн
187,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
Всего: упаковка (1)
219,51
Экономия: -11,68 грн
207,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
191,46
Экономия: -10,41 грн
181,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
194,55
Экономия: -6,27 грн
188,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (1)
208,59
Экономия: -11,81 грн
196,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
213,69
Экономия: -10,54 грн
203,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
218,28
Экономия: -11,73 грн
206,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (2)
213,71
Экономия: -10,56 грн
203,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
209,50
Экономия: -10,17 грн
199,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (1)
201,85
Экономия: -7,20 грн
194,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (2)
210,12
Экономия: -6,97 грн
203,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
204,00
Экономия: -10,62 грн
193,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
202,57
Экономия: -7,92 грн
194,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (2)
216,90
Экономия: -13,75 грн
203,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
195,73
Экономия: -10,85 грн
184,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
213,72
Экономия: -7,17 грн
206,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
217,22
Экономия: -9,39 грн
207,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (2)
168,65
Экономия: -7,15 грн
161,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (3)
170,71
Экономия: -10,06 грн
160,65 грн