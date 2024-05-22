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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для мужчин размер L/XL, №9 - Киев (714165) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
Всего: упаковка (1)
210,73
Экономия: -11,83 грн
198,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
205,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (2)
213,24
Экономия: -7,45 грн
205,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
Всего: упаковка (2)
197,61
Экономия: -10,57 грн
187,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (3)
192,32
Экономия: -7,57 грн
184,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
213,06
Экономия: -11,87 грн
201,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
192,09
Экономия: -6,19 грн
185,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Оцеркевича Виктора, 3
Всего: для мужчин (5)
198,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
195,85
Экономия: -6,51 грн
189,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
215,61
Экономия: -7,91 грн
207,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: для мужчин (2)
173,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
200,79
Экономия: -7,24 грн
193,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (6)
204,81
Экономия: -10,12 грн
194,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
Всего: упаковка (4)
211,44
Экономия: -13,30 грн
198,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (4)
199,37
Экономия: -11,18 грн
188,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (4)
206,98
Экономия: -8,84 грн
198,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
209,04
Экономия: -10,14 грн
198,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (1)
201,89
Экономия: -7,20 грн
194,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (4)
214,74
Экономия: -11,25 грн
203,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (2)
191,63
Экономия: -5,73 грн
185,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (4)
196,24
Экономия: -11,49 грн
184,75 грн