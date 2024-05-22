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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для женщин размер L/XL, №9 - Киев (714161) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
219,99
Экономия: -14,20 грн
205,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
220,01
Экономия: -14,22 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
217,11
Экономия: -9,41 грн
207,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (2)
223,32
Экономия: -13,33 грн
209,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (2)
212,15
Экономия: -6,36 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
195,92
Экономия: -9,12 грн
186,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
214,43
Экономия: -8,64 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (2)
198,71
Экономия: -6,31 грн
192,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (3)
218,92
Экономия: -13,13 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (2)
215,86
Экономия: -8,16 грн
207,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
219,52
Экономия: -13,73 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
214,95
Экономия: -9,16 грн
205,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
212,42
Экономия: -6,63 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (1)
213,59
Экономия: -7,80 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
211,51
Экономия: -9,17 грн
202,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (2)
202,91
Экономия: -12,42 грн
190,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
212,40
Экономия: -6,61 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (2)
220,12
Экономия: -12,42 грн
207,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (2)
205,85
Экономия: -13,45 грн
192,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
Всего: упаковка (1)
210,73
Экономия: -11,83 грн
198,90 грн