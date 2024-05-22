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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для женщин размер L/XL, №9 - Днепр (Днепропетровск) (714161) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
208,36
Экономия: -11,37 грн
196,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
200,48
Экономия: -12,29 грн
188,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
208,45
Экономия: -6,11 грн
202,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
200,11
Экономия: -10,77 грн
189,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
206,94
Экономия: -8,80 грн
198,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
206,96
Экономия: -8,06 грн
198,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
214,54
Экономия: -12,20 грн
202,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
204,85
Экономия: -9,01 грн
195,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
197,44
Экономия: -10,40 грн
187,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
197,35
Экономия: -10,31 грн
187,04 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
201,65
Экономия: -12,31 грн
189,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
197,28
Экономия: -11,38 грн
185,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
180,68
Экономия: -6,63 грн
174,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
215,05
Экономия: -11,56 грн
203,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (4)
196,05
Экономия: -10,15 грн
185,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
196,22
Экономия: -9,18 грн
187,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
192,98
Экономия: -9,38 грн
183,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
173,38
Экономия: -9,29 грн
164,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
170,71
Экономия: -10,06 грн
160,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
199,27
Экономия: -6,87 грн
192,40 грн