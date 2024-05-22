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Медицинские изделияОфтальмологические и оптические изделияСредства для офтальмологического использованияАртелак® Комплит Раствор офтальмологический увлажняющийЦены в аптеках

Артелак® Комплит Раствор офтальмологический увлажняющий флакон 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (697212) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
314,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
356,58
Экономия: -42,48 грн
314,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
341,63
Экономия: -31,65 грн
309,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
314,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
314,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
346,80
Экономия: -33,63 грн
313,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
318,96
Экономия: -13,12 грн
305,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
314,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
314,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
329,38
Экономия: -16,04 грн
313,34 грн