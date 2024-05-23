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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 2 косынка, №1 - Одесса (82939) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (3)
475,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
425,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
425,20 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (2)
429,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
475,00 грн