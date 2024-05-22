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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 2 косынка, №1 - Киев (82939) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (4)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
351,10
Экономия: -10,53 грн
340,57 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн