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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 2 косынка, №1 - Днепр (Днепропетровск) (82939) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (2)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -159,30 грн
372,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,30 грн
372,70 грн