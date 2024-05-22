Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИЦены в аптеках

БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 1 косынка, №1 - Львов (82938) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
288,15 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
371,80 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
403,75
Экономия: -12,11 грн
391,64 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (3)
475,00 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
351,10
Экономия: -10,53 грн
340,57 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (2)
475,00 грн