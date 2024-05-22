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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 1 косынка, №1 - Киев (82938) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
227,55
Экономия: -6,83 грн
220,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
351,10
Экономия: -10,53 грн
340,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
371,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
403,75
Экономия: -12,11 грн
391,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (1)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
403,75
Экономия: -12,11 грн
391,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (2)
459,95
Экономия: -13,80 грн
446,15 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
351,10
Экономия: -10,53 грн
340,57 грн