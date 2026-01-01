Киев
Катетер венозный (Venous catheter)

Катетер венозный (Venous catheter)

Донецк (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
257.2 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
138,81
Экономия при брони: -8,56 грн
130,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
603.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
108,96 грн
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Фещенко-Чоповского, 24/4
706.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
46,10 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
946.8 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
47,60 грн
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
946.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
41,90 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
1016.3 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
34,30 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ратно, ул. Европейская, 64
1031.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
46,10 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
1079.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
56,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное