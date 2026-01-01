Киев
Катетер венозный (Venous catheter)
Донецк
(адрес не указан)
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
257.2 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
138,81
Экономия при брони:
-8,56 грн
130,25
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
603.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
108,96
грн
Забронировать
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Фещенко-Чоповского, 24/4
706.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
46,10
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
946.8 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
47,60
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
946.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
41,90
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
1016.3 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
34,30
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ратно, ул. Европейская, 64
1031.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
46,10
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
1079.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
56,30
грн
Забронировать
