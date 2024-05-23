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АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл, №1 - Одесса (689955) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
95,39
Экономия: -16,52 грн
78,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -12,00 грн
76,99 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
89,00
Экономия: -10,00 грн
79,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
90,50
Экономия: -13,51 грн
76,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
84,76
Экономия: -5,46 грн
79,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
93,69
Экономия: -15,30 грн
78,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
87,20
Экономия: -9,42 грн
77,78 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (4)
83,50
Экономия: -2,50 грн
81,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -14,51 грн
76,99 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (4)
83,50
Экономия: -2,50 грн
81,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (4)
83,00
Экономия: -2,49 грн
80,51 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -11,51 грн
76,99 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
95,38
Экономия: -16,52 грн
78,86 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
90,12
Экономия: -11,26 грн
78,86 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
95,38
Экономия: -16,52 грн
78,86 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
95,39
Экономия: -16,52 грн
78,87 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
95,39
Экономия: -16,52 грн
78,87 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (4)
85,00
Экономия: -2,55 грн
82,45 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
95,86
Экономия: -16,61 грн
79,25 грн