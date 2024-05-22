Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯЦены в аптеках

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ , №1 - Львов (47185) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
461,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
387,92 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
462,94
Экономия: -4,19 грн
458,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
486,93
Экономия: -48,26 грн
438,67 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
461,90 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
499,68 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
461,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
461,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
460,10
Экономия: -35,43 грн
424,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
461,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
297,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
461,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
461,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
461,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
461,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
461,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
461,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
461,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
514,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
461,90 грн