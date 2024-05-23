Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯЦены в аптеках

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Запорожье (298469) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
511,82
Экономия: -73,05 грн
438,77 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
484,06
Экономия: -65,55 грн
418,51 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
422,29
Экономия: -22,85 грн
399,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
469,59
Экономия: -40,41 грн
429,18 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
414,82
Экономия: -15,30 грн
399,52 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
425,48
Экономия: -24,20 грн
401,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
496,67
Экономия: -72,69 грн
423,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
451,45
Экономия: -26,78 грн
424,67 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
480,25
Экономия: -40,26 грн
439,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (2)
480,87
Экономия: -65,94 грн
414,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
479,33
Экономия: -30,90 грн
448,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
497,37
Экономия: -57,78 грн
439,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (1)
455,46
Экономия: -23,21 грн
432,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
423,48
Экономия: -24,12 грн
399,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
466,77
Экономия: -45,20 грн
421,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (1)
494,85
Экономия: -55,00 грн
439,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
489,13
Экономия: -49,23 грн
439,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
412,96
Экономия: -15,19 грн
397,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
500,47
Экономия: -48,54 грн
451,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (1)
433,21
Экономия: -26,36 грн
406,85 грн