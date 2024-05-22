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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Львов (298469) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
Всего: упаковка (1)
470,00
Экономия: -23,50 грн
446,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
489,00
Экономия: -14,67 грн
474,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
Всего: упаковка (1)
425,57
Экономия: -27,80 грн
397,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Театральная, 5
Всего: упаковка (1)
415,11
Экономия: -17,34 грн
397,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
Всего: упаковка (1)
502,76
Экономия: -73,46 грн
429,30 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
494,00
Экономия: -24,70 грн
469,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
448,85
Экономия: -17,39 грн
431,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
429,92
Экономия: -23,07 грн
406,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
488,61
Экономия: -48,89 грн
439,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
425,16
Экономия: -18,31 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (1)
419,71
Экономия: -12,86 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (1)
424,79
Экономия: -17,94 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
424,95
Экономия: -18,10 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
467,10
Экономия: -43,40 грн
423,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (1)
421,21
Экономия: -14,36 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
430,61
Экономия: -23,76 грн
406,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
430,69
Экономия: -23,84 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
435,04
Экономия: -28,19 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
428,33
Экономия: -21,48 грн
406,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (2)
473,69
Экономия: -34,56 грн
439,13 грн