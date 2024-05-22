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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Киев (298469) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
428,33
Экономия: -21,48 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (1)
421,21
Экономия: -14,36 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
432,68
Экономия: -25,83 грн
406,85 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
467,10
Экономия: -43,40 грн
423,70 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
424,95
Экономия: -18,10 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
431,83
Экономия: -24,98 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
430,57
Экономия: -23,72 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
435,04
Экономия: -28,19 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (1)
424,79
Экономия: -17,94 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
408,86
Экономия: -13,86 грн
395,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
422,84
Экономия: -15,99 грн
406,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
420,89
Экономия: -14,04 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
410,13
Экономия: -15,13 грн
395,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
434,84
Экономия: -27,99 грн
406,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
430,69
Экономия: -23,84 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
430,61
Экономия: -23,76 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
522,51
Экономия: -83,48 грн
439,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
433,01
Экономия: -26,16 грн
406,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
431,71
Экономия: -24,86 грн
406,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (1)
498,57
Экономия: -60,06 грн
438,51 грн