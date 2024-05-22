АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Днепр (Днепропетровск) (298469) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Не болей
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
В других городах:
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
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Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
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Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
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Всего: упаковка (1)
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Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
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Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
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Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216