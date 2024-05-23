Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯЦены в аптеках

АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ DIN13164, №1 - Одесса (823134) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
363,99
Экономия: -56,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (2)
353,99
Экономия: -46,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -43,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -81,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -26,92 грн
307,07 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (2)
351,99
Экономия: -44,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, перек. Еврейская / Николаевская, 23/40
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -37,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -44,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (1)
397,99
Экономия: -90,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (1)
355,99
Экономия: -48,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
Всего: упаковка (2)
359,99
Экономия: -52,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
Всего: упаковка (1)
340,99
Экономия: -33,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -62,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -44,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 58-А
Всего: упаковка (2)
359,99
Экономия: -52,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (1)
394,99
Экономия: -87,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
Всего: упаковка (1)
385,99
Экономия: -78,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -62,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 165/4
Всего: упаковка (1)
329,99
Экономия: -22,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (2)
350,99
Экономия: -43,92 грн
307,07 грн