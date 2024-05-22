Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯЦены в аптеках

АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ DIN13164, №1 - Киев (823134) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
370,99
Экономия: -63,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (1)
367,99
Экономия: -60,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
383,99
Экономия: -76,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
361,99
Экономия: -54,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
367,99
Экономия: -60,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -99,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -71,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
358,99
Экономия: -51,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -71,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -71,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
Всего: упаковка (1)
354,99
Экономия: -47,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
355,99
Экономия: -48,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -71,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -71,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 19
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -71,92 грн
307,07 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (1)
355,99
Экономия: -48,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братиславская, 26
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -99,92 грн
307,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 8
Всего: упаковка (1)
375,99
Экономия: -68,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41
Всего: упаковка (2)
353,99
Экономия: -46,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -26,92 грн
307,07 грн