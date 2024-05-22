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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ DIN13164, №1 - Днепр (Днепропетровск) (823134) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
340,99
Экономия: -33,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -43,92 грн
307,07 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (1)
404,99
Экономия: -97,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
358,99
Экономия: -51,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (3)
388,99
Экономия: -81,92 грн
307,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
354,57
Экономия: -47,29 грн
307,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
Всего: упаковка (1)
358,99
Экономия: -51,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (1)
341,99
Экономия: -34,92 грн
307,07 грн
В других городах:
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (2)
371,99
Экономия: -64,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
385,99
Экономия: -78,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
371,99
Экономия: -64,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
Всего: упаковка (2)
368,99
Экономия: -61,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -26,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (1)
336,99
Экономия: -29,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
397,99
Экономия: -90,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (2)
358,99
Экономия: -51,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
361,99
Экономия: -54,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (2)
397,99
Экономия: -90,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -62,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
359,99
Экономия: -52,00 грн
307,99 грн