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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Запорожье (185128) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
826,10
Экономия: -69,89 грн
756,21 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
815,44
Экономия: -56,31 грн
759,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
882,89
Экономия: -140,26 грн
742,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
894,49
Экономия: -138,47 грн
756,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
790,72
Экономия: -36,58 грн
754,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
920,47
Экономия: -167,05 грн
753,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
911,45
Экономия: -146,36 грн
765,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (2)
849,08
Экономия: -83,11 грн
765,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
826,66
Экономия: -69,84 грн
756,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (2)
834,38
Экономия: -78,17 грн
756,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (2)
871,88
Экономия: -112,87 грн
759,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
828,56
Экономия: -69,47 грн
759,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
895,61
Экономия: -130,00 грн
765,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
902,11
Экономия: -143,47 грн
758,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
889,18
Экономия: -130,27 грн
758,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
907,82
Экономия: -141,83 грн
765,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
Всего: упаковка (1)
840,29
Экономия: -87,58 грн
752,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
834,39
Экономия: -77,83 грн
756,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
847,28
Экономия: -88,54 грн
758,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
818,33
Экономия: -62,56 грн
755,77 грн