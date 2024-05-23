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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Одесса (185128) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
933,73
Экономия: -134,82 грн
798,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5)
899,85
Экономия: -143,72 грн
756,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
834,47
Экономия: -77,65 грн
756,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
823,79
Экономия: -64,40 грн
759,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
852,82
Экономия: -97,06 грн
755,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
845,63
Экономия: -62,08 грн
783,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
857,16
Экономия: -98,15 грн
759,01 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
866,53
Экономия: -128,81 грн
737,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
Всего: упаковка (2)
823,22
Экономия: -64,13 грн
759,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
Всего: упаковка (1)
816,55
Экономия: -57,46 грн
759,09 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (1)
820,76
Экономия: -61,53 грн
759,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (6)
807,34
Экономия: -32,84 грн
774,50 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (1)
871,94
Экономия: -112,94 грн
759,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (2)
872,36
Экономия: -116,21 грн
756,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (1)
886,16
Экономия: -130,42 грн
755,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
866,55
Экономия: -110,28 грн
756,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
818,33
Экономия: -62,56 грн
755,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
847,28
Экономия: -88,54 грн
758,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
834,39
Экономия: -77,83 грн
756,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
Всего: упаковка (1)
840,29
Экономия: -87,58 грн
752,71 грн