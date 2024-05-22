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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Киев (185128) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
901,33
Экономия: -142,69 грн
758,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
808,83
Экономия: -49,54 грн
759,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
855,28
Экономия: -95,37 грн
759,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
910,13
Экономия: -157,67 грн
752,46 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (3)
828,18
Экономия: -79,37 грн
748,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
864,99
Экономия: -120,15 грн
744,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
849,50
Экономия: -90,21 грн
759,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
892,93
Экономия: -136,91 грн
756,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
820,55
Экономия: -64,60 грн
755,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
927,37
Экономия: -162,63 грн
764,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
855,68
Экономия: -96,24 грн
759,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
859,73
Экономия: -97,52 грн
762,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
885,96
Экономия: -128,02 грн
757,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
929,22
Экономия: -170,58 грн
758,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
892,53
Экономия: -137,43 грн
755,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (1)
990,00
Экономия: -209,04 грн
780,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
914,24
Экономия: -158,22 грн
756,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
850,78
Экономия: -91,39 грн
759,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
826,45
Экономия: -70,68 грн
755,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (1)
922,96
Экономия: -113,05 грн
809,91 грн