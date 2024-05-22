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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Днепр (Днепропетровск) (185128) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
815,44
Экономия: -56,31 грн
759,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
913,98
Экономия: -157,96 грн
756,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
882,89
Экономия: -140,26 грн
742,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
781,29
Экономия: -27,15 грн
754,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
924,89
Экономия: -171,47 грн
753,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
897,45
Экономия: -132,36 грн
765,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (2)
855,77
Экономия: -96,76 грн
759,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (2)
826,26
Экономия: -70,05 грн
756,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
828,00
Экономия: -71,18 грн
756,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
819,80
Экономия: -44,80 грн
775,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (2)
867,32
Экономия: -101,35 грн
765,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
828,56
Экономия: -69,47 грн
759,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
895,61
Экономия: -130,00 грн
765,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
902,11
Экономия: -143,47 грн
758,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
889,18
Экономия: -130,27 грн
758,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
907,82
Экономия: -141,83 грн
765,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
Всего: упаковка (1)
840,29
Экономия: -87,58 грн
752,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
834,39
Экономия: -77,83 грн
756,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
864,71
Экономия: -106,06 грн
758,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
847,28
Экономия: -88,54 грн
758,74 грн