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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 с 1-м буторфанолом, №1 - Запорожье (47202) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
635,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
689,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
758,26 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
656,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
673,81 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
755,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 59 мин
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
576,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (2)
782,22 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
664,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
710,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
654,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
642,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 59 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
576,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 233
Всего: упаковка (1)
743,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 5
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
635,25 грн