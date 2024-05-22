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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 с 1-м буторфанолом, №1 - Львов (47202) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
677,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
656,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
877,76 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
877,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
665,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
673,26 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
877,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (1)
678,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
670,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
Всего: упаковка (1)
634,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
689,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
641,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18-А
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (2)
670,46 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 255-А
Всего: упаковка (1)
634,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (2)
877,75 грн