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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 с 1-м буторфанолом, №1 - Киев (47202) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
698,79 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
697,34 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
678,51 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (2)
680,19 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
665,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
635,25 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
680,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
635,25 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
697,02 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
646,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
635,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
Всего: упаковка (1)
755,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
743,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
700,51 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
733,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (2)
678,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
782,22 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (2)
674,71 грн