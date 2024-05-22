АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 с 1-м буторфанолом, №1 - Харьков (47202) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б