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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 с 1-м буторфанолом, №1 - Харьков (47202) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
710,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
641,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
698,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
635,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
654,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
678,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
714,20 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
678,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
707,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (2)
616,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
623,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
770,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
689,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
623,38 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (2)
680,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
662,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (1)
616,28 грн