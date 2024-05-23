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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 модификация II, №1 - Запорожье (342225) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
747,33 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
776,00
Экономия: -100,00 грн
676,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
776,00
Экономия: -100,00 грн
676,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
749,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (1)
758,98 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
779,45 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Северодонецкая, 2
Всего: упаковка (1)
777,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
744,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (2)
804,12 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
796,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
738,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Губиниха, ул. Базарная, 22
Всего: упаковка (1)
775,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Независимости, 4-Ж
Всего: упаковка (1)
740,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (1)
743,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
780,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 94-А
Всего: упаковка (1)
739,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
Всего: упаковка (1)
754,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
689,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
766,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
769,28 грн