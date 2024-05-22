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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 модификация II, №1 - Львов (342225) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (1)
642,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
763,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
720,90 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 273
Всего: упаковка (1)
793,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
698,70 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
740,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
743,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
Всего: упаковка (1)
778,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 128
Всего: упаковка (1)
815,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
747,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Волынской дивизии, 1
Всего: упаковка (1)
742,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (1)
749,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (1)
779,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
736,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Жмеринка, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
656,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Браилов, ул. Монастырская, 26-А
Всего: упаковка (1)
751,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 49-Б
Всего: упаковка (1)
695,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, пл. Победы, 5/1
Всего: упаковка (1)
743,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Базарная, 10/9
Всего: упаковка (1)
774,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Песчанка, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
699,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Зигмунда Козаря, 13
Всего: упаковка (1)
707,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чечельник, ул. Героев Майдана, 25
Всего: упаковка (1)
774,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Гребенки, просп. Науки, 8
Всего: упаковка (1)
740,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 13
Всего: упаковка (1)
778,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (2)
736,06 грн