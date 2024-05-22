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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 модификация II, №1 - Киев (342225) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
757,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
742,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
681,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
708,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
685,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (1)
772,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (2)
758,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
737,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 25
Всего: упаковка (1)
760,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
680,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (1)
742,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (2)
752,44 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
812,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (1)
743,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (2)
736,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 53
Всего: упаковка (1)
735,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 1
Всего: упаковка (1)
759,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Зигмунда Козаря, 13
Всего: упаковка (1)
707,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гребенки, просп. Науки, 8
Всего: упаковка (1)
740,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (1)
754,39 грн