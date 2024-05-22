АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 модификация II, №1 - Харьков (342225) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
Первая аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 195
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
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Харьков, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Ощепкова, 1
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 61-В
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Пересечное, перек. Сумской шлях / Чкалова, 146/1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
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Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 2-Б
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Покровская, 2-А
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Открыто Закроется в 19:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 217