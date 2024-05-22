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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 1 модификация II, №1 - Харьков (342225) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
745,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
752,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
744,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
761,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
764,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
749,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
751,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
785,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Ощепкова, 1
Всего: упаковка (1)
734,83 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 61-В
Всего: упаковка (1)
738,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
Всего: упаковка (1)
753,08 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
752,98 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
675,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
Всего: упаковка (1)
770,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Пересечное, перек. Сумской шлях / Чкалова, 146/1
Всего: упаковка (1)
738,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
754,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
754,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
Всего: упаковка (1)
780,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
Всего: упаковка (1)
754,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Покровская, 2-А
Всего: упаковка (1)
743,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 217
Всего: упаковка (1)
753,34 грн